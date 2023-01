Vluchtende spookrijders: 'Hun auto stond al een tijdje in de straat'

De Seat die betrokken was bij het fatale ongeluk op de A16 bij Prinsenbeek stond zondagavond al enige tijd in de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Dat zeggen buurtbewoners. De auto zou er na een schietpartij met hoge snelheid ervandoor zijn gegaan. Andere buurtbewoners weten te vertellen dat er op de parkeerplaats regelmatig drugs worden gedeald.

Op camerabeelden die naar Omroep Brabant zijn doorgestuurd, is te horen dat er twee schoten worden gelost. Ook wordt er over en weer geschreeuwd en is een blaffende hond te horen. Op het eind van het filmpje rijdt een auto, vermoedelijk de Seat, met hoge snelheid de straat uit.

Aan die vlucht ging vermoedelijk een schietpartij vooraf waarbij een 19-jarige Roosendaler gewond is geraakt. De inzittenden van de auto zouden vanuit Roosendaal met hoge snelheid in de richting van Breda zijn gereden. Dat deden ze met gedoofde lichten.

Tegen het verkeer in

Bij Prinsenbeek nam de auto de afslag en reed meteen weer terug de A16 op. Toen hij de snelweg weer opreed, draaide hij en reed vervolgens met hoge snelheid tegen het verkeer in. Vervolgens gebeurde de fatale botsing waarbij drie mensen om het leven kwamen.

In de spookrijdende auto kwamen twee van van de drie inzittenden om het leven. Het gaat om een 33-jarige Tilburger en een 17-jarige jongen uit Harreveld in Gelderland. Een derde man van 19 uit Drunen raakte zwaargewond. In de auto werd een wapen gevonden. De man uit Drunen is aangehouden.

De bestuurder van de andere auto, een 54-jarige man uit Rotterdam, kwam eveneens om het leven. Twee andere inzittenden van die auto, een vrouw en een meisje uit Antwerpen raakten gewond.

