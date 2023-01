Man beschoten op straat, politie zoekt in omgeving naar schutter

Een man is zondagavond beschoten aan de Burgerhoutsestraat in Roosendaal, dat meldt de politie. De man is overgebracht naar het ziekenhuis, hij is wel aanspreekbaar.

De man heeft volgens een woordvoerder van de politie zelf gebeld dat hij beschoten zou zijn. De politie heeft de Burgerhoutsestraat afgezet, net als een groot deel van een nabijgelegen fietspad (achter een nabijgelegen autogarage). Ze doet ter plaatse sporenonderzoek. Ook wordt in de omgeving naar een mogelijke schutter gezocht, onder meer met behulp van een politiehond.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision