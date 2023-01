Zeldzaam inkijkje bij 112-alarmcentrale: 'Je moet niet in paniek raken'

Larissa en Brian op de meldkamer (foto: Willem-Jan Joachems) Foto: Willem-Jan Joachems Foto: Willem-Jan Joachems Foto: Willem-Jan Joachems Foto: Willem-Jan Joachems Volgende Vorige 1/5 Larissa en Brian op de meldkamer (foto: Willem-Jan Joachems)

'Tring'. Er komt weer een noodoproep binnen. Lampjes lichten op. Er wordt weer een politiewagen de straat op gestuurd. "Het begint hier", zegt centralist Brian. 'Hier' is de 112-alarmcentrale in Bergen op Zoom. Iedereen van Tilburg tot aan Middelburg die brandweer, ambulance of politie belt, belandt in deze meldkamer. De politie gaf bij hoge uitzondering een inkijkje op de meest hectische afdeling die ze hebben.

"Het ene moment praat je met iemand die zijn auto niet kan ophalen omdat die achter een gesloten staat hek geparkeerd. En meteen daarna een vrouw die schreeuwt dat ze op een flat staat en gaat springen." Brian heeft geen saaie baan. "Ze zeggen wel eens: op mijn werk is het elke dag wat anders. Nou hier is dat echt zo!", vertelt Brian (34). Van een schietpartij tot burenruzie en van verkeersongelukken en reanimaties tot mensen die zichzelf wat aan willen doen. Hij werkt tussen en met alle hulpdiensten, in een grote ruimte, ieder in eigen uniform.

Geconcentreerd zit hij te kijken naar drie grote beeldschermen. "Typen, luisteren en kijken", zegt Brian. "Als je dit werk wil doen moet je niet in paniek raken." Brian klikt op een kaart. "Ik kan in een oogopslag zien welke wagen er vrij is."

Foto: Willem-Jan Joachems

Hij is nu twee jaar centralist. Daarvoor was hij verkoopmanager. "Dit is mooi werk." Zijn chef Larissa (49) komt er bij staan, ook zij-instromer. Wat maakt een goede centralist? Levenservaring, mensenkennis enstressbestendigheid zijn handig. En kunnen multitasken. "Mensen die ons bellen zitten altijd hoog in de adrenaline."

Brian werd een keer gebeld door een jong meisje van nog geen 10 jaar oud. "Ze zat in een ernstige situatie thuis. We moesten snel in actie komen. Maar ja, ik zat hier. Ik kan haar niet uit huis trekken. En ik moest vooral het meisje op haar gemak stellen. Dat lukte gelukkig." Larissa vult aan: "Je voelt je soms machteloos. Je kan niks, maar je doet wat je kan." Soms zijn ze getuige van de nachtmerrie van anderen. "Een inbreker die je 's nachts door je huis hoort sluipen? Uitvragen, praten. Ik stel ze gerust met: we komen eraan." Brian werd een keer gebeld door iemand bij wie thuis met veel geweld de ramen werden ingeslagen. "Ik adviseerde haar met de hond in de wc te gaan zitten." Voor deze baan moet je altijd scherp zijn. Als je even naar de toilet wil, neemt een collega het over. Eten moet in de meldkamer. Brooddozen, borden, bekers en bidons staan op de bureaus. De meldingen komen gewoon binnen, maar wanneer weet je nooit. "Alleen tijdens het WK-voetbal, bij de strafschoppen van Oranje was het hier doodstil", vertelt Brian. Dagelijks zijn er telefoontjes over en van verwarde mensen. In Brabant alleen vorig jaar dik 20.000. Deels via deze 112-centrale en die andere Brabantse alarmcentrale, in Den Bosch. "We kunnen er vaak niks mee, maar we mogen ook geen aannames doen." Daarom proberen de agenten te helpen, door verwarde mensen bijvoorbeeld naar een instelling te brengen.

