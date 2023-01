Kindjes kunnen toch feesten: inzameling carnavalskleren voor arme gezinnen

Kinderen die door hun ouders ziek worden gemeld op school, omdat er geen geld is om mee te doen met de carnavalsviering. Dat is de bittere realiteit, ook in relatief welgestelde dorpen als Oisterwijk en Haaren. Toen Karin Rentmeester dat hoorde, besloot ze een inzamelingsactie voor carnavalskleding voor kinderen te starten.

"We hebben een oproep gedaan aan mensen om kleding te brengen voor gezinnen waar geen geld is om carnaval te vieren, zodat ook die kinderen straks op school kunnen meedoen met feestvieren", zegt Karin, die als vrijwilliger bij het Sociaal Huis Oisterwijk werkt. Ook in de gemeente Oisterwijk bestaat armoede, zegt Karin: "Zeker sinds de energiecrisis zien wij een toename van het aantal hulpvragen. Voor ons is het belangrijk dat de kindjes lekker kunnen feesten".

"Wij hadden deze carnavalskleren nog op zolder liggen."

Er hangen nog maar een paar carnavalspakjes in de ruimte in het voormalige gemeentehuis van Haaren, waar de inzameling wordt gehouden. Maar de verwachting is dat er snel veel meer bijkomt. Mieke Verhoeven komt samen met haar man maar liefst vier dozen met carnavalskleren brengen: "Wij lazen de oproep en hadden dit nog op zolder liggen", zegt ze. Mieke kijkt er niet van op, dat er gezinnen zijn waar geen geld is om carnavalskleding voor de kinderen te kopen: "Ik doe zelf vrijwilligerswerk en ben bekend met de problemen. Wij hebben hier ook een voedselbank, en schrikt ervan hoeveel mensen daar komen". In de dozen zit van alles, pipopakken, kostuums voor dansmariekes, kieltjes en zakdoeken. Mieke hoopt dat kinderen straks toch mee kunnen doen op school, ondanks dat de ouders het eigenlijk niet kunnen betalen.

"Oisterwijk is een dorp waarbij we elkaar helpen."