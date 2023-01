Snoepwinkel voor muzikanten sluit na 42 jaar: 'Het is een aderlating'

Na 42 jaar klinkt eind juli het slotakkoord voor Muziekcentrum Van Gorp in Roosendaal. Van heinde en verre komen muzikanten al jaren naar deze plek om de ventieldoppen van hun trompet schoon te laten maken, een drumstel uit te testen of hun basgitaar te stemmen. Het nieuws van de sluiting kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel: "Het is een aderlating voor muzikanten".

"Ik begon ooit met een lege, leren schooltas met daarin los gereedschap", vertelt Kees van Gorp, de oprichter van het muziekcentrum. "In al die jaren hebben we het uitgebouwd tot een bedrijf met landelijke en ook internationale bekendheid." Kees runt de winkel samen met zijn vrouw Leonie. "Klanten komen hier graag, ze hebben het er voor over om ver te rijden," vertelt zij. "Onze klanten zitten over de hele wereld. Van België, Duitsland en Frankrijk tot Australië en New York," somt Kees op.

"De kerels die hier werken, waren eigenlijk vrienden aan het worden."

In de gitaarhoek zit Jan Schuurmans, op een kruk naast een Chesterfieldbank, te pingelen terwijl hij zachtjes meezingt. Het nieuws van de sluiting kwam bij hem hard binnen. "De kerels die hier werken, waren eigenlijk vrienden aan het worden," vertelt de Roosendaler. "Dit afscheid komt abrupt. Het is echt een enorme aderlating voor alle muzikanten hier in de omgeving." Janneke Maas bewondert de muur met ukelele's. "Ik heb zelf zo'n knalroze. Ooit ergens gekocht voor dertig euro. Het wordt tijd voor een upgrade!" Ze geniet van het rondsnuffelen in de enorme winkel. "Het is wel heel jammer dat ze stoppen. Het is altijd heel makkelijk om je instrument even hierheen te brengen wanneer er iets aan kapot is." Als stel een winkel runnen was niet altijd even makkelijk voor Kees en Leonie. Toch zijn de twee er altijd samen uitgekomen. "Wij zijn een team. Ik ben de ondernemer en Leonie is de organisator," stelt Kees. "We versterken elkaar," vult zijn vrouw aan. "Maar we hebben dit niet alleen gedaan. Ons personeel heeft al die jaren meegebouwd aan het bedrijf," aldus Kees. "Neem Richard, die werkt al 32 jaar bij ons. En Mark al 27 jaar."

"Het is een sensatie hier, echt een snoepwinkeltje."