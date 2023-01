Na meer dan honderd jaar verdwijnt de naam HoutBrox definitief uit Veghel

Veghel is de laatste plek in Brabant waar je de naam HoutBrox nog op de winkel ziet staan. Maar nu, na 116 jaar, verdwijnt de modeketen definitief uit het straatbeeld. De winkel in Veghel, waar HoutBrox ooit begon, gaat begin februari dicht. Het is het einde van een tijdperk.

En dat merk je ook als je klanten spreekt. “Jammer dat het hier dicht gaat”, zegt een vrouw. “Ik kwam hier vroeger met de kinderen al. Je had hier drie etages vol, er was zelfs skikleding. Alles had je. Dit gaat wel een gemis zijn voor Veghel.”

Yvonne van Beljouw werkt al negentien jaar bij HoutBrox in Veghel. Ze is druk bezig met het opvouwen van wat truien. “Ja, dit is wel een beetje het laatste wat we aan het doen zijn. Dat voelt een beetje vreemd”, zegt ze. “Voor Veghel is het echt een begrip. Zeker voor de oudere mensen hier.”

Een andere vrouw die al vijftig jaar Veghel woont, vertelt: “Het is een stukje nostalgie dat nu weggaat. Ik kan me nog herinneren dat mensen van heinde en ver kwamen om hier bij HoutBrox te komen winkelen.”

HoutBrox werd opgericht in 1906, onder de naam ‘Het Anker’. Het was een winkel in textiel en koloniale waren zoals koffie, thee, cacao en specerijen. In 1926 was het de eerste winkel met een etalage in Veghel. Iets dat je in die tijd nog alleen in de grote steden zag.

In de jaren dertig veranderde de naam van de winkel in HoutBrox, vernoemd naar de oprichters Antoon van Hout en Lisa Brox, en transformeerde het tot een kledingzaak. Op het hoogtepunt had HoutBrox meer dan twintig winkels. De grootste daarvan stond in Uden. Deze winkel kwam in 1998 groot in het nieuws toen een grote brand het pand volledig in de as legde.

In 2016 ging de keten failliet. HoutBrox werd overgenomen door een ander oud familiebedrijf uit Limburg, Berden. De winkels in Uden en Veghel bleven nog een tijd de naam HoutBrox dragen. Vorig jaar werd de winkel in Uden al omgedoopt tot Berden. En nu gaat de laatste winkel met de naam HoutBrox in Veghel definitief dicht.