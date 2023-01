Alex vond zijn gestolen fiets op Marktplaats, maar kreeg hem nooit terug

Het zal je maar gebeuren: je fiets wordt gestolen en je vindt hem terug op Marktplaats. Je kunt hem dan proberen terug te halen en dat is ook wat Alex uit Den Bosch deed. Hij maakte er zelfs een testritje op en schakelde de politie in. Die nam de fiets in beslag, maar uiteindelijk moest Alex met lede ogen aanzien dat ze hem teruggaven aan de verkoper.

Eind vorig jaar was de Italiaanse racefiets van Alex plots verdwenen uit het schuurtje langs zijn huis in Den Bosch. "Alleen het slot hing er nog en dat was duidelijk doorgezaagd. Ik heb die fiets al vanaf mijn zestiende, reed ermee naar allerlei landen en was er erg aan gehecht”, vertelt hij. Ook had hij er flink aan versleuteld, waardoor de fiets inmiddels flink wat waard was. “We hadden er onlangs nog voor duizend euro aan onderdelen op gezet.”

"Dit was mijn fiets en die stond nu in Utrecht te koop.”

Twee weken later vond zijn moeder een advertentie op Marktplaats van een fiets die verdacht veel op die van hem leek. “Ik kon het eerst niet geloven omdat er ook wat dingen vanaf waren gehaald en extra op waren gezet”, zegt Alex. Maar toen hij er wat oude foto’s bij pakte en zag dat de beschadigingen op het felblauwe frame identiek waren, wist hij het zeker. “Ik had een heel oud frame, dat ik jaren geleden bij een tweedehands wielerwinkel in Best had aangeschaft. Dat frame met een nieuwe set tandwielen en remmen in die speciale kleurstelling zou je nooit zomaar ergens kunnen kopen. Dit was mijn fiets en die stond nu in Utrecht te koop.”

"Wij waren nerveus, maar die jongen was ook ongemakkelijk."

Alex schakelde de politie in, maar die kon niets doen totdat hij de fiets zelf bezichtigd zou hebben. Hij maakte een afspraak en ging samen met zijn broer langs. “De verkoper vertelde dat hij de fiets verkocht voor een vriend, die wielrennen achteraf toch niks vond. Wij waren nerveus, maar die jongen was duidelijk ook ongemakkelijk. Hij wist niks af van racefietsen." Met de smoes dat ze nog moesten pinnen, liepen ze de straat uit en belden ze de politie. “Terwijl wij in de auto wachtten, verdwenen spontaan alle andere advertenties van racefietsen op dat account”, zegt Alex. Een kwartier later reed een van de agenten Alex en zijn broer tegemoet op de blauwe racefiets. “Dat was een euforisch moment”, zegt Alex. “Ik had een grote glimlach op m’n gezicht en dacht: wat wonen we toch in een heilig land, het systeem werkt perfect!”

"De volgende keer jat ik hem terug en verkoop ik hem aan m’n broer."