Brabant wordt wakker onder laagje sneeuw, ook morgen sneeuw verwacht

Een laag sneeuw bedekt donderdagochtend het Brabantse landschap en de wegen. Op veel plaatsen is het daarom glad op de weg, het verkeer ondervindt veel hinder van de sneeuw.

De meeste sneeuw is in Zuid-Oost Brabant gevallen, in de omgeving van Eindhoven gaat het om vier centimeter. Naar het westen toe ligt steeds minder sneeuw. In Breda ligt een klein laagje. Pakweg tussen Breda en Weert is een paar centimeter sneeuw gevallen.

Morgen opnieuw

Overigens betekent dat niet dat we daarmee vrijdag van alle sneeuw en gladheid af zijn. In de nacht naar vrijdag trekken er nog nog winterse buien over Brabant.

In eerste instantie gaat het om een mix van regen en natte sneeuw, maar volgens Weeronline gaat het later op de avond in met name Oost-Brabant weer sneeuwen.

Hier kan dan nog een sneeuwdek van zo'n 2 centimeter worden gevormd. De temperatuur zakt richting het vriespunt en lokaal is er grote kans op gladheid. Vrijdag overdag trekken er meer winterse buien over Brabant én de rest van het land.