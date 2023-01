Joep (82) maakte enorme kunstwerken, maar nu lukt het niet meer

Het brein van een kunstenaar stopt niet als hij of zij 65 wordt. Joep Coppens uit Vlierden had nog genoeg beelden in zijn hoofd om lang door te gaan met zijn werk. Geen sinecure, want de 82-jarige maakt bronzen beelden die vier keer zo groot zijn als hijzelf. Maar nu is hij met pensioen gegaan. "Mijn lichaam had de kracht er niet meer voor."

Joep is niet de enige die doorwerkt na zijn pensioen. Ruim 300 duizend Nederlanders doen volgens het CBS hetzelfde. En onder de kunstenaars is het aantal dat doorwerkt groot. In 2020 was een kwart van de kunstenaars boven de 65. "Ik kon niet stoppen toen ik 65 werd. Ik had dromen in mijn hoofd. Het geeft zoveel voldoening als die droom een concreet beeld wordt", zegt Joep.

In het atelier van Joep zwaaien nog de kettingen die hij gebruikte om de onderdelen van zijn grote beelden in elkaar te zetten. Joep staat naast een van zijn laatste beelden, dat hoog boven hem uittorent. "Ik maakte beelden van brons, maar de laatste tijd van hout. Toen ik dit beeld af had, dacht ik, dit moet ik niet meer doen. Ik heb toen nog een beeld gemaakt, voordat ik echt stopte."

Joep heeft behalve een volle expositieruimte ook nog een grote beeldentuin bij de molen van Vlierden. Veel van zijn beelden zijn nog te koop. "Ik heb in mijn carrière 1300 beelden gemaakt", zegt hij. "Maar verkopen is echt heel moeilijk geworden. De mensen kopen geen beelden meer. Dat is ook een van de redenen dat ik stop."

En dus beitelde hij nog bijna twintig jaar door. Zijn werken worden geïnspireerd door de organische vormen van de natuur. Skeletten met name. "Het skelet staat voor mij voor levenskracht. Toen ik jong was, vond ik een keer een egeltje dat was opgegeten. Ik heb dat skelet nauwkeurig bestudeerd, omdat ik het zo interessant vond."

Joep begon op 17-jarige leeftijd met beeldhouwen. Zijn eerste beeld was het hoofd van zijn vader. Die zag het niet zitten dat Joep kunstenaar werd. "Ik kon daar geen geld mee verdienen, vond hij. Hij had liever gehad dat ik een fotozaak was begonnen. Mijn vader was fotograaf." Zijn foto's inspireerden Joep. Hij ging naar de Jan van Eyck Academie.

Een loopbaan van ups en downs volgde. Joep was eens afhankelijk van de omstreden Beeldend Kunstenaars Regeling. Kunstenaars kregen toen een uitkering in de ruil voor kunstwerken. Niet iedereen vond dat een geweldig idee, maar Joep heeft er zijn lange carrière mede aan te danken. Een van de dingen waar hij het meest trots op is: het beeld dat in Horst staat. Het werk van Joep is op verschillende plekken in Brabant in het openbaar te zien.

Maar zijn gezondheid haalde Joep uiteindelijk in. "Ik kreeg kanker. Daar ben ik gelukkig van genezen. Maar door de chemo en de bestraling is mijn kracht verdwenen. Ik kan het gewoon niet meer." Het enorme beeld in zijn atelier maakte Joep toen hij ziek was. Het leidde hem af. Zondag wordt zijn biografie 'Levenslang' gepresenteerd.