Onderweg door de sneeuw: 'Ik zie auto's zo de vangrail in glijden'

Spekgladde wegen en lange files, het is een drama op de Brabantse wegen en dan vooral rondom Eindhoven. Wat een beetje sneeuw al niet kan doen. Weggebruikers uit alle hoeken van de provincie melden vertragingen en nagenoeg iedereen komt donderdag te laat.

Dat vertellen ook luisteraars van het Omroep Brabant radioprogramma Wakker! Ze bellen massaal in om te laten weten hoe beroerd het op de wegen gesteld is. Ook zijn ze overspoeld met berichtjes van luisteraars in de sneeuw en met foto's van mensen die vast staan in files.

Thomas uit Oosterhout belt donderdagochtend en meldt dat hij te voet naar z'n werk gaat, hij waagt zich niet aan een voertuig met wielen.

Karin uit Roosendaal kwam al in een file terecht zodra ze de snelweg op reed. "Ik reed gelijk in een fuik, er was een ongeluk gebeurd en er stonden allerlei hulpdiensten. De weg is spiegelglad en wit en die auto zat in de vangrail. Als je stapvoets rijdt, dan slip je niet zo snel. Die koekwaus heeft vast te hard gereden."

Vrachtwagenchauffeur Peter staat vast op de rondweg van Eindhoven. "Hier is het slecht. Je kunt niet rijden, alles staat stil." Dat geldt ook voor Annet. Zij zag op de A2 verschillende automobilisten van de weg glijden. "Zodra ze een beetje gas geven, beginnen ze te glijden. Ik durf bijna niet meer te rijden."

Ronald staat ergens bij haar in de buurt. "Ik zie net op de site van de ANWB dat ik nog 178 minuten vertraging heb..."