Spekgladde wegen en monsterfiles ondanks extra veel strooizout: zo komt dat

Wie vanochtend in alle vroegte de weg op ging, zal zich misschien verbaasd hebben over de sneeuw die op sommige stukken snelweg lag. Was er dan niet genoeg gestrooid? Volgens Rijkswaterstaat is dat laatste zeker niet het geval. Er zou een andere logische verklaring zijn voor het witte wegdek: "Het was juist te rustig."

"We waren zeker niet verrast door de hoeveelheid sneeuw", benadrukt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. "We hebben zelfs meer gestrooid dan normaal." Maar waarom bleven sommige stukken asfalt dan toch zo wit? "Op het moment dat het heeft gesneeuwd, valt het zout op dat laagje. Voordat het zout écht effect krijgt, moet het goed worden gemengd met de sneeuw. Maar in de vroege uurtjes zit er zo weinig verkeer op de weg, dat uitgerekend dat te weinig gebeurt." Zo kan het dat gewenste resultaat even op zich laat wachten. "Dat duurde voor ons ook langer dan we hoopten. Zeker richting de middenberm en op op- en afritten, bleef het nog een hele poos wit."

"Te weinig verkeer is niet ideaal, te veel ook niet."

Later op de ochtend waren de problemen overigens 180 graden omgedraaid. "Door een aantal ongelukken in de omgeving van Eindhoven, stond het volledig vast op de wegen. Dan is het voor onze strooiwagens heel lastig om erdoorheen te komen. Kortom: te weinig verkeer is niet ideaal, maar te veel ook niet." Inmiddels gaat het volgens de woordvoerder de goede kant op. "Wij blijven volop bezig om de wegen veilig te krijgen en houden. De komende uren zal de overgebleven sneeuw naar verwachting ook gaan smelten."