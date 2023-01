Carnavalswagens bouwen onder schooltijd: 'Dit gaat een boost geven'

Het werd de laatste jaren wat minder met het bouwen van carnavalswagens in Handel. Vooral de jeugd had er niet zoveel interesse meer in. Carnavalsvereniging de Bergkneuters zag in dat er wat moest gebeuren. Ze 'jatte' het idee van het dorp Bladel en begon de Bergkneuter Academy. Zo'n 75 kinderen krijgen les in het bouwen van carnavalswagens. Onder schooltijd.

De 10-jarige Ruben vindt het lassen wel erg leuk. Fanatiek buigt hij het metaal en maakt het vast aan een constructie die tijdens de optocht een grote juslepel moet gaan voorstellen. "We maken een creatie die 'nondeju' heet", zegt Paul Geerts van carnavalsvereniging de Bergkneuters lachend. "De kinderen maken een non en die moet in de jus terecht gaan komen." Genoeg creativiteit aanwezig in de bouwhal in Gemert die de carnavalsvereniging zelf heeft neergezet. Ruben vindt het geweldig op de Bergkneuter Academy. "Als je met de grote mensen meebouwt, kan je niet zoveel. Als er dan iets fout gaat, is de kar verpest. Maar hier kun je echt helemaal zelf iets bouwen."

"Dit is onder schooltijd, dus voor de kinderen is dat goud."

Er wordt druk geverfd en gezaagd en gelast in de bouwhal. De 10-jarige Suus hanteert de verfkwast. Ze is bezig aan een smiley om te oefenen met precies schilderen. Ook zij merkte dat het wat minder werd in Handel met het bouwen. "Maar dat kwam ook door corona. Nu kan alles weer. Ik vind het heel leuk dat het ook met school is geregeld dat we dit met zijn allen kunnen doen." De Bergkneuter Academy maakt deel uit van de lessen handvaardigheid die op de basisschool worden gegeven. "Dus in plaats van een les op school, komen de kinderen hier bouwen", zegt Paul Geerts. "Dit is onder schooltijd, dus voor die kinderen is dat goud, echt geweldig." Geerts kan het andere dorpen die worstelen met het bouwen van wagens aanraden om les te gaan geven. "Maar je moet er wel genoeg mensen voor hebben. Wij hebben hier een lasser die de kinderen helpt met het lassen. We hebben een schilder. We zijn van alle markten thuis. Onze vereniging heeft er een commissie voor. Dat moet je wel in huis hebben."

"Ik ben ervan overtuigd dat dit een boost gaat geven."