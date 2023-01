Alleen tussen zes plankjes vertrekt Gerard nog uit zijn watersnoodhuisje

Al zijn hele leven woont Gerard van Vugt (67) in zijn watersnoodhuisje in Terheijden. “Ik ga hier nooit meer weg, moet je kijken wat een uitzicht!” Zijn stulpje was ooit een gift van de Oostenrijkse regering. Voor Gerard voelt het nog elke dag een geschenk uit de hemel.

“Bijna alles is hier nog in originele staat”, vertelt de Terheijdenaar tijdens een rondleiding door zijn huis. Hij werd hier in 1955 geboren, een jaar nadat zijn ouders er met zijn vier oudere zussen waren gaan wonen.

Ze konden in de haast niks meenemen. Ik heb ook geen foto’s meer van voor die tijd.

Het gezin Van Vugt woonde daarvoor bij hun boomkwekerij aan de Molenstraat even verderop. Totdat ze in februari 1953 halsoverkop moesten vluchten voor het opkomende water. “Ze zijn toen gaan lopen naar een hoger gedeelte in het dorp. Ze konden in de haast niks meenemen. Ik heb ook geen foto’s meer van voor die tijd”, vertelt Gerard. De familie werd maandenlang opgevangen door vrienden totdat ze in 1954 een huis kregen aangeboden aan de Lageweg. Het is een van de 173 watersnoodwoningen die in Brabant zijn gebouwd. De veelal houten prefab-huizen werden geschonken door het Internationale Rode Kruis, de Scandinavische landen en Oostenrijk. In Terheijden staan nog twee blokken met vier van deze huizen. Ze zien eruit als een chalet, waarmee ze meteen opvallen tussen de andere bakstenen huizen in de straat. Veel bewoners van het eerste uur hadden aanvankelijk hun bedenkingen bij de houten constructie.

Deze huisjes waren voor deze tijd juist ongekend modern.

Houten woningen hadden een bedenkelijke reputatie in die tijd. Ze waren vaak niet sterk en slecht geïsoleerd. Maar al snel bleek dit niet op te gaan voor de watersnoodwoningen. Deze huisjes waren voor deze tijd juist ongekend modern. Ze hadden een toilet met spoelbak, een douche, aparte slaapkamers en dubbele wanden. Een ongekende luxe voor die tijd. De markante huisjes trekken bijna zeventig jaar later nog altijd veel bekijks. Gerard: “Vooral oudere mensen stappen in de zomer nog wel eens van hun fiets om een foto te maken. Soms hebben ze zelf nog herinneringen aan de watersnoodramp en vragen ze of ze even binnen mogen kijken. Van mij mag het altijd. Brabantse gastvrijheid, hè!”

Ik heb hier en daar wel wat gesmokkeld hoor.