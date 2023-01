Afpersen van meer dan 100 meisjes: dit weten we over verdachte Gianni de W.

De 24-jarige Gianni de W. uit Etten-Leur wordt verdacht van het afpersen van meer dan honderd minderjarige meisjes. Het Openbaar Ministerie spreekt van het grootste onderzoek naar online misbruik ooit in Nederland. Wat weten we tot nu toe over Gianni de W.?

De zaak Zuidpool, zoals het onderzoek is genoemd, kwam donderdag naar buiten tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Breda. Gianni de W. is verdachte in het onderzoek. Hij zou meer dan honderd minderjarige meisjes hebben verleid tot het sturen van naaktfoto's, vervolgens perste hij ze af. Sinds 11 oktober zit hij hiervoor vast. De W. werkt sinds september 2019 als systeembeheerder voor een bedrijf uit Etten-Leur. Eerder liep hij stage bij de gemeente Breda, ook als systeembeheerder, zo blijkt uit zijn profiel op LinkedIn. Hij liep ook stage bij meerdere andere bedrijven in de omgeving van Breda en Etten-Leur. De laatste update op zijn profiel op Facebook is van september 2022, een maand voordat hij werd opgepakt. Te zien zijn vooral vrolijke foto's van bezoekjes aan festivals. De zaak tegen De W. kwam aan het rollen na de aangifte van een 15-jarig meisje uit Noord-Holland. Zij werd afgeperst. Het spoor leidde tot De W. Na zijn arrestatie vond de politie in zijn computer 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige submapjes stonden soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer. Volgens het OM benaderde De W. de meisjes via social media zoals Instagram en Snapchat. Dit deed hij onder een valse naam. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld voor het sturen van een naaktfoto. Als de meisjes niet nog meer beelden zouden sturen, dreigde hij de andere beelden online te zetten. Inmiddels hebben acht meisjes aangifte gedaan tegen de man. Het OM en de politie verwachten dat dit aantal nog zal oplopen.