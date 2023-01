Geen stress voor Adrie van der Poel bij de opbouw van het WK-parcours

“Ik was liever gaan fietsen vandaag”, grapt Adrie van der Poel terwijl hij druk in de weer is met de opbouw van het parcours voor het WK Veldrijden, begin februari in Hoogerheide. Geen dranghek, paaltje of afzetlint ontgaat het oog van de meester. En geen mens die ervan opkijkt want voor even is Adrie hier de baas.

De oud-renner volgt in grote lijnen het parcours van de Grote Prijs Adrie van der Poel die hier jaarlijks wordt verreden. “We doen dit al jaren met een vaste groep enthousiaste mensen. We hebben voor het WK wat nieuwe dingen in het parcours zitten dus dat is hartstikke leuk."

"Het moet natuurlijk geen loopkoers worden."

Na 2009 en 2014 is de Brabantse Wal voor de derde keer het decor van het veldritspektakel. Het terrein staat bekend als een technisch parcours. Dat betekent veel klimmetjes en, bij regen, veel modder. “Het wordt zeker zwaar, maar het moet natuurlijk geen loopkoers worden. Daarom wachten we nog even met het uitzetten van sommige stukken”, zegt Van der Poel. Hoewel zijn zoon een van de grote favorieten is bij de Elite Mannen, is het dit keer zeker geen uitgemaakte zaak wie de wereldtitel wint. Mathieu van der Poel heeft al lange tijd last van zijn rug, terwijl zijn rivaal Wout van Aert in een bloedvorm is. De regerend wereldkampioen Thomas Pidcock rijdt niet mee in Hoogerheide. Volgens vader Adrie gaat het inmiddels ‘in principe goed’ met de rug van zijn zoon: “Maar het blijft natuurlijk een cross hè. Dit weekend zullen we wel wat wijzer worden tijdens de wereldbekerwedstrijd in Benidorm.”

"Overige belangrijke kanshebbers zijn onder meer Fem van Empel uit Den Bosch."

Bij de vrouwen zijn de ogen gericht Marianne Vos, winnares van het laatste WK in Hoogerheide. De atlete uit Babyloniënbroek kent het parcours als geen ander. Ze won hier dan ook vorig jaar nog de Grote Prijs Adrie van der Poel. Andere kanshebbers zijn Fem van Empel uit Den Bosch, Puck Pieterse, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado. In 2014 trok het WK in Hoogerheide ruim 50.000 bezoekers, onder wie traditioneel een groot aantal Vlaamse wielerfans. Dit keer worden er ongeveer evenveel toeschouwers verwacht. Voor de organisatie is de kaartverkoop belangrijk om de kosten van zo’n drie miljoen euro terug te verdienen.

"Je moet roeien met de riemen die je hebt."

Adrie zit met zijn gedachten ondertussen ergens anders: “Als er toch nog nattigheid bijkomt, zullen we moeten gaan puzzelen. Vooral over het stuk bij de materiaalpost en de VIP-tent.” Of hij nog rekening houdt met de rug van Mathieu? “Nee, dat gaat ook niet hè. Je moet roeien met de riemen die je hebt.” Het WK Veldrijden in Hoogerheide wordt in het weekend van 3, 4 en 5 februari verreden.