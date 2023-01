Met sneeuw de weg op: dit is wat je moet doen

Een groot deel van Brabant heeft deze vrijdagochtend te maken met sneeuw. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet van de weg raakt met je auto?

"Mocht je er toch echt niet onderuit komen, dan is het belangrijk dat je afstand houdt", vult Poppelaars aan. "Die paar extra meters geven je de tijd om te reageren als dat nodig is."

"Misschien een open deur, maar probeer in eerste instantie vooral niet de weg op te gaan", begint hij. Dat adviseert Rijkswaterstaat deze vrijdagochtend ook: werk thuis.

Paul Poppelaars van autorijschool Blom in Etten-Leur weet dat wel. Hij organiseert anti-slipcursussen en weet dus precies wat je moet doen bij gladheid op de weg.

Maar wat doe je als je ineens een noodstop moet maken? Bijvoorbeeld als je voorgangers plotseling stilstaan.

"De meeste voertuigen hebben inmiddels een antiblokkeersysteem (ABS), dat voorkomt dat de wielen blokkeren bij een noodstop, waardoor de auto bestuurbaar blijft", zegt Poppelaars. "Dus dan kun je de rem gewoon in blijven houden. Oudere auto's niet zo'n antiblokkeersysteem, dan is het beter om al pompend te remmen."

"Als je voelt dat je grip verliest, laat dan je gas los en kijk of je grip terug kunt winnen", vervolgt de rijinstructeur. "Als dat niet lukt en je dreigt met je auto in een slip te raken, dan is het een kwestie van de rem intrappen en de koppeling inhouden. Dit zorgt voor een hoge remdruk, waardoor het antiblokkeersysteem wordt geactiveerd."