Voetbalveld is sneeuwtapijt: Willem II - FC Eindhoven afgelast

De voetbalwedstrijd Willem II - FC Eindhoven die deze vrijdagavond zou worden gespeeld, is afgelast. Het veld van het Koning Willem II Stadion is door de sneeuwval en de vorst van de afgelopen dagen onbespeelbaar geworden, zo heeft de Tilburgse club bekendgemaakt. De KNVB hoopt snel een nieuwe datum vast te stellen voor deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Deze ochtend werd het veld gekeurd. De conclusie was snel getrokken: het terrein was onbespeelbaar geworden en de veiligheid van spelers kon niet gegarandeerd worden. Daar komt bij dat de weersomstandigheden kunnen leiden tot verkeersproblemen rondom het stadion. Seizoenkaarten en eerder bestelde losse tickets voor Willem II - FC Eindhoven blijven geldig.