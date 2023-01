Cocaïnewasserij gevonden in Bergen op Zoom

In een huis in Bergen op Zoom is donderdagmiddag een klein drugslab gevonden. Ook vond de politie een grote hoeveelheid soft- en harddrugs. De 40-jarige bewoner is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

De agenten doorzochten het huis en de bijbehorende garage en ontdekten allerlei spullen die nodig zijn bij de productie van drugs. Zo vonden ze stekbakjes, bloempotten en droogrekken die worden gebruikt voor de productie van hennep. Ook vonden de agenten bijna 140 kilo hennep. Cocaïnewasserij

Naast de hennep vonden ze ook verschillende chemicaliën. De politie vermoedt dat ze een zogeheten cocaïnewasserij heft opgerold. Cocaïne wordt door criminelen verwerkt in andere producten, zoals shampoo en textiel. Zo is de cocaïne moeilijk te vinden en kunnen ze het makkelijk over de grens vervoeren. Om het weer als cocaïne te verkopen, moet het met behulp chemicaliën uit de shampoo of textiel worden gehaald. Er werd 1,5 kilo 'gewassen' cocaïne gevonden in de wasserij.