Zoektocht naar verdronken man bij de scheepswerf in Waspik gestaakt

De politie is gestopt met de zoektocht in het Oude Maasje in Waspik. Sinds vrijdagmiddag werd daar gezocht naar een vermiste man. Iemand zou bij scheepswerf De Toekomst in het water terecht zijn gekomen. "We staken het zoeken en wachter verder af."

"Het blijft onduidelijk of de man wel of niet in het water is gevallen. We zijn bezig contact te leggen met familie in het buitenland.", meldt de politie. De reddingsoperatie begon vrijdagmiddag veranderde al snel in bergingsoperatie, zo liet de politie weten. De politie gaat ervan uit dat de man inmiddels overleden is, ook gelet op de temperatuur van het water. Specialisten van de politie hebben met een boot gezocht. Volgens Waalwijk.nieuws.nl gaat het om een mannelijke medewerker van de werf. Hij was plotseling verdwenen tijdens zijn werk aan een schip. Zijn gereedschap lag er nog wel.