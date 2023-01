Steekpartij in Cuijk: lage straf want was zelfverdediging

De rechtbank in Den Bosch heeft een 19-jarige man uit Nijmegen een lage straf opgelegd omdat niet kan worden bewezen dat hij in september 2021 iemand bewust heeft neergestoken in Cuijk. Volgens de rechtbank was het zelfverdediging. De dader krijgt 70 uur werkstraf voor schoppen en slaan en omdat hij een mes op zak had. Ook beroofde hij iemand van 20 euro.

De steekpartij was op het station in Cuijk en volgde op een ruzie. Het zwaargewonde slachtoffer werd met spoed, en onder begeleiding van de politie, naar een ziekenhuis gebracht. Er raakte ook een vrouw gewond, al werd ze niet gestoken. 'Poging tot doodslag'

De officier van justitie had veel hoger ingezet. Het Openbaar Ministerie had de Nijmegenaar aangeklaagd voor poging tot doodslag. Daarom was drie maanden geëist. De veroordeelde moet een aantal mensen die bij de vechtpartij betrokken waren, een schadevergoeding van enkele duizend euro's betalen. Het ging om één van de twintig steekpartijen onder jongeren in 2021 in Oost-Brabant, dubbel zoveel als het jaar ervoor. In Midden- en West-Brabant waren er dertig steekpartijen, drie keer zoveel als het jaar ervoor. Het aantal in 2022 is nog niet bekend, maar volgens de politie zijn het er zeker zoveel als in 2021: "Een zorgwekkende ontwikkeling."