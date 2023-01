19-jarige spookrijder moet de cel in zodra hij uit ziekenhuis komt

De 19-jarige man uit Drunen die als enige het spookrijdersongeluk op de A16 van zondagavond overleefde wordt in de cel gezet zodra hij uit het ziekenhuis komt. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij, het voorhanden hebben van een vuurwapen en mede-veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Het onderzoek naar het dodelijke ongeval met een spookrijder op de A16 bij Prinsenbeek is nog in volle gang, meldt het Openbaar Ministerie. De 19-jarige verdachte uit Drunen ligt nog altijd in het ziekenhuis. De politie heeft hem nog niet kunnen verhoren. Woensdag meldde de politie nog dat hij toen nog niet bij kennis was geweest.

Bij het ongeval op de A16 kwamen zondagavond drie mensen om het leven. Drie anderen raakten gewond. De inzittenden van het spookrijdende voertuig waren op de vlucht voor de politie na een schietpartij in Roosendaal. De bestuurder (33) van de vluchtauto uit Tilburg en een jongen van 17 uit Harreveld kwamen bij de botsing om het leven. De bestuurder van de tegenligger kwam ook om bij de crash.

De Drunenaar zat als bijrijder in de vluchtauto en wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Roosendaal, waarbij een man twee kogels in zijn lijf kreeg. Omdat in de auto een vuurwapen werd gevonden, wordt de man ook verdacht van het voorhanden hebben van een vuurwapen. Ook verdenkt het OM de man van het mede-veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval.

De man ligt nog altijd in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. De rechter-commissaris heeft vrijdag dus bepaald dat als de man wordt ontslagen uit het ziekenhuis, hij door de politie in voorarrest wordt genomen.