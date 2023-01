Steeds meer huisdieren in de wereld en dus is er een nieuwe vaccinfabriek

Anderhalf miljoen flesjes met vaccin per week. Zoveel komen er uit de nieuwe productiehal van MSD Animal Health in Boxmeer. De fabrikant van dierenvaccins heeft flink uitgebreid. De vraag naar vaccins groeit, want we hebben steeds meer huisdieren en boerderijdieren. Dinsdag komt Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe fabriek officieel openen. Omroep Brabant mocht al kijken.

En dat betekent dat je eerst moet omkleden in een soort hygiënesluis. Al je kleren tot je onderbroek gaan uit. Over je sokken doe je een extra paar schone sokken. Een haarnetje en veiligheidsbril gaan op.

Van buiten ziet het er uit als een enorm grijs gebouw op industrieterrein Saxe Gotha bij Boxmeer. Rob van Ierssel van MSD Animal Health geeft een rondleiding. “Je komt hier niet zomaar binnen”, zegt hij. “Het is een fabriek waar we zoals dat heet steriele productie doen.”

“We willen voorkomen dat er iets van bacteriën of andere micro-organismen mee naar binnen gaan”, legt Van Ierssel uit. “We willen niet hebben dat er iets in het vaccin komt wat er niet in thuis hoort wat eventueel een bijwerking kan geven.”

Na het uitgebreid handen wassen, mag je een andere ruimte in. Hier ligt een blauwe broek en sweater klaar. En als je dan volgens de juiste procedure andere schoenen aan hebt gedaan kom je pas echt de fabriek in. Maar ook weer niet helemaal. Want de belangrijkste delen van het productieproces zitten achter glas. En dan moet je weer een hygiënesluis door.

Achter het glas zie je mannen werken in speciale pakken. “Elk stukje huid is bedekt”, zegt Van Ierssel. Twee grote machines verwerken er 280.000 flesjes vaccin per dag. De flesjes worden gevuld met het vloeibare vaccin op een lopende band. Daarna gaan ze een grote toren in waar ze gevriesdroogd worden. Al het vocht wordt er uit gehaald zodat er alleen een poeder in de flesjes blijft. Zo is het vaccin beter houdbaar.

De nieuwe fabriek is nodig, volgens Van Ierssel. “We zien dat in opkomende landen zoals China mensen steeds rijker worden. Die mensen nemen een hond of een kat. Dus zien we vraag naar huisdierenvaccins toenemen. En al die vaccins komen dan uit Boxmeer." Maar ook het aantal boerderijdieren in de wereld blijft toenemen, zegt de fabrikant.

De fabriek in Boxmeer is de grootste dierenvaccinproducent ter wereld. Jaarlijks worden er 55 miljard dosissen vaccin gemaakt.