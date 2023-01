NAC wint van TOP Oss na bliksemstart, FC Den Bosch wint nipt van Jong PSV

TOP Oss kwam in de Keuken Kampioen Divisie de bliksemstart van NAC Breda niet meer te boven. De Bredanaars stonden al na acht seconden met 0-1 voor en wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 1-2. Bij de wedstrijd van FC Den Bosch tegen Jong PSV viel de beslissing pas in de slotfase. De Bosschenaren wonnen de wedstrijd met 1-0.

Na een kwartier in de tweede helft kreeg Teun van Grunsven dé kans om de score te openen. Zijn kopbal belandde via een PSV-speler tegen de paal. In de 82e minuut schoot Ahannach via de onderkant van de lat FC Den Bosch naar de overwinning.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

NAC Breda had een bliksemstart in Oss. Bij de aftrap verspeelde een TOP Oss-speler de bal, waarna NAC-Speler Jesaja Herrmann al na acht seconden kon scoren, 0-1. Zijn doelpunt is een van de snelste doelpunten ooit in de eerste divisie. Na een half uur vergrootte NAC de voorsprong naar 0-2. Spits Jort van der Sande tikte de corner van Ody Velanas bij de eerste paal binnen. Tussendoor zag Bradly van Hoeven (TOP Oss) dat zijn schot richting kruising uit het doel werd getikt door NAC-doelman Roy Kortsmit. `

In de 73e minuut kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. Na een goede aanval tikte invaller Kyvon Leidsman een voorzet bij de tweede paal binnen, 1-2. De Ossenaren drongen in de resterende speeltijd nog aan, maar kwamen niet meer tot scoren. In de slotfase was er nog een rode kaart (twee keer geel) voor Jearl Margaritha.

