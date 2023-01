Veul Gère is klaar voor carnavalsconcert in 013: 'Heel bijzonder'

Carnavalsgroep Veul Gère staat vrijdagavond in een uitverkocht Poppodium 013. Het concert in de grote zaal verkocht anderhalf jaar geleden binnen een minuut uit. “We wrijven nog steeds in onze ogen en vinden het heel bijzonder wat er allemaal gebeurt."

Uren voor de start van het concert zijn de mannen van Veul Gère al aanwezig in het poppodium. “We gaan veel repeteren vandaag, want het is wel wat anders dan een optreden van een half uurtje. Dan kun je ons vaak al oprapen. Nu is het is drie uur lang. We hebben het groots aangepakt. Dat vraagt concentratie, aandacht en iets minder bier dan normaal.” De carnavalsgroep heeft jarenlang gewerkt aan dit concert en wilde dat het aan niets zou ontbreken. “Er komen twaalf gastartiesten en we hebben ook meerdere nummers waarin een frikandel naar voren komt, dus wellicht zit er een snackje bij voor het publiek. We hebben ook een extra bar midden in de zaal, die er normaal niet is.”

Vooral dat laatste was een van de dingen waar het poppodium even aan moest wennen, want een carnavalsconcert in 013 was nieuw voor hen. “Ja, ze moeten hier ook even schakelen. Ze hadden niet verwacht dat het zou uitverkopen en hadden niet helemaal rekening gehouden met het drankverbruik van onze gasten, maar dat is helemaal goed gekomen.” Naast veel special effects en gastartiesten maakt Veul Gère ook de nieuwe carnavalshit bekend. “We hebben er dit jaar zelfs twee! Eén gaan we net voor carnaval uitbrengen en is het slotnummer van het concert. Met het andere nummer willen we 3 Uurkes Vurraf winnen! Het gaat over de bloemetjes en de bijtjes en dat je met carnaval weer helemaal opleeft. Vandaar de titel: Ik bloei weer op!” Het nieuwe nummer van Veul Gère komt zaterdag online.

Terwijl de laatste lampen worden afgesteld begint het langzaam tot de heren door te dringen dat het vrijdagavond écht gaat gebeuren. “Oorspronkelijk was het concert op 21 januari 2022, maar door corona kon het toen niet doorgaan. Anderhalf jaar na de kaartverkoop is het eindelijk zover. We hebben veel vragen gehad of er nog kaarten beschikbaar zijn, maar het is echt helemaal uitverkocht. Daar staan we zelf ook wel een beetje van te kijken.” Het geld dat verdiend wordt met het concert gaat niet in eigen zak. “Sterker nog, ik denk dat we bij moeten leggen. We hebben zoveel special effects ingehuurd, dat kost nogal wat. Verder drinken en eten we het allemaal op. Daarnaast verkopen we ook een unieke sjaal en de opbrengst daarvan gaat naar Stichting Muziekids. Zij hebben een muziekstudio in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.” Ondanks het grote succes blijven de heren er nuchter onder. “We zijn vrienden van vroeger. De één is vrachtwagenchauffeur en de ander is notaris. We konden in het begin eigenlijk niets, geen wagen bouwen of zoiets. Daarom zijn we maar liedjes gaan schrijven. Door veel te doen werd het steeds beter en nu staan we zelfs in 013. We zijn benieuwd naar het volgende avontuur!” Het concert begint om 20.00 uur. De deuren van 013 zijn een uur eerder al open voor publiek.