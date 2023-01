Rick poetst 48 uur lang auto's en fans kijken zonder te slapen toe

Vanaf plastic stoeltjes op de tribune kijken de fans van Rick van Stippent al urenlang toe hoe hun held auto's oppoetst. In de tent naast zijn bedrijf in Best gaat Rick zonder te slapen onvermoeibaar door. Van heinde en verre komen fans naar Brabant in de hoop dat hun auto eruit wordt gepikt.

Rick van Stippent is, mede dankzij zijn YouTubekanaal , misschien wel de bekendste 'autopoetser' van Nederland. "Ik maak auto's fabrieksnieuw", stelt hij. Van de knalrode wagen van Bassie en Adriaan tot de roze Cadillac van Ma Flodder. Daarnaast geeft hij regelmatig volledig gerestaureerde dure auto's weg via zijn social mediakanalen.

Dennis en Patrick zitten al 18 uur lang vanaf een tribune geboeid te kijken. "Het voelt hier al een beetje als een tweede thuis", grijnst Dennis. Donderdag is hij speciaal vanuit Leiden naar Best gereden om zijn auto op te laten poetsen. "Ik wil Rick steunen. Hij wil de 48 uur halen en ik wil een gepoetste auto!"

Het is flink doorzetten geblazen voor 29-jarige. "Vanmorgen had ik een dip en toen moest ik nog 24 uur. Maar ik denk dan: de heenreis is ook altijd langer dan de terugreis. Met alle mensen die komen kijken, lekkere muziek aan, het is altijd goed." De teller stond vrijdagmiddag om vier uur op zeven auto's. "Sommige mensen zitten hier urenlang te wachten, in de hoop dat hun auto eruit wordt gepikt."

"Ik weet niet hoe lang ik hier nog blijf", zegt Patrick, achterover leunend op zijn plastic stoetje op de tribune. De Berghemaar heeft een enorme passie voor auto's. En dan met name voor glimmende auto's. "Poetsen, glimmen, bling-bling." Dat is waar Patrick blij van wordt. "Mensen verklaren me voor gek. Da's logisch. Maar weet je wat het is? Als je zelf gaat poetsen ben je langer bezig en dan is het resultaat minder dan hier bij Rick."

Sinds donderdagavond zeven uur zit Dennis dus al op een plastic stoeltje. Geslapen heeft hij naar eigen zeggen niet. "Hij is vannacht wel even weggezakt in een stoeltje hier", vertelt Rick lachend. "Als ik thuis kom ga ik gelijk slapen", reageert Dennis.