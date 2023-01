Zware mishandeling in café, slachtoffer moet mogelijk oog missen

Drie Oosterhouters (24, 31 en 35) jaar) zijn afgelopen week opgepakt door de politie. Ze worden verdacht van zware mishandeling en openlijk geweld. Een van de slachtoffers moet mogelijk een oog missen. De vechtpartij was afgelopen zaterdag 14 januari rond halfvier in een café aan de Klappeijstraat in Oosterhout.

Bij de politie kwamen meldingen binnen van een ruzie tussen een groepje mannen en een andere man. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld. Bij binnenkomst troffen de agenten een man aan die gewond was aan zijn gezicht.

Het slachtoffer is een omstander die vermoedelijk de vechtpartij wilde sussen. Daarbij kreeg hij een glas in zijn gezicht. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Die nacht is er nog niemand aangehouden.

Na het bekijken van camerabeelden hield de politie in totaal drie verdachten aan. Dinsdag werd een 35-jarige man zijn bed gelicht. Hij wordt onder meer verdacht van het slaan met het glas in het gezicht van het slachtoffer. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog langer vastzitten.

Dinsdagochtend werd ook een 31-jarige man aangehouden. Hij is donderdag voorgeleid. Hij hoeft niet de cel in, maar mag de rechtszaak in vrijheid afwachten. Vrijdagochtend is een derde Oosterhouter aangehouden. De 24-jarige man is na verhoor naar huis gestuurd. Hij wordt nog wel verdacht van openlijke geweldpleging.