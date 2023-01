Man met openstaande celstraf aan lantaarnpaal geboeid

De politie heeft vrijdagmiddag in Helmond een man gepakt die nog een gevangenisstraf van drie weken had openstaan. Hij zat achter het stuur terwijl hij onder invloed was van cannabis, amfetamine, cocaïne en opiaten. Ook zat er een man bij hem in de auto die een 'handelshoeveelheid' cannabis en veel cash bij zich had.

Twee agenten in Helmond zagen rond een uur een bedrijfsauto rijden over de Willem Prinzenstraat in Helmond. Ze wilden de auto controleren en gaven een stopteken. Maar toen de agenten uitstapten, sloeg de bijrijder van de bedrijfsauto op de vlucht. Een van de agenten rende achter hem aan.

De andere agent herkende direct de bestuurder, die niet op de vlucht was geslagen. De man had nog een gevangenisstraf openstaan van drie weken. De bestuurder werd aangehouden en aan een lantaarnpaal vastgeboeid. De agent riep via de portofoon andere agenten op en ging daarna zelf ook achter de gevluchte bijrijder aan.

De andere agent had de bijrijder ondertussen aan kunnen houden op de Burgermeester van Houtlaan. De man wilde niet meewerken, dus de agent lag bovenop hem om hem in bedwang te houden. Pas nadat de agent waarschuwde met een stroomstootwapen en de knetterende geluiden liet horen, gaf de man zich over. Na controle bleek dat hij een handelshoeveelheid drugs en veel cash bij zich had.

De bestuurder testte positief op het gebruik van cannabis, amfetamine, cocaïne en opiaten. Op het politiebureau is bloed afgenomen voor onderzoek. De uitslag hiervan is nog niet bekend. Daarna is hij vastgezet om zijn openstaande gevangenisstraf uit te zitten. Tegen de bijrijder wordt een dossier opgemaakt voor het niet laten zien van een identiteitsbewijs en de handel in verdovende middelen. De cannabis, het geld en de bedrijfsauto zijn in beslag genomen.