Rick zet wereldrecord auto's poetsen neer: 'Overgeven van vermoeidheid'

Autopoetser Rick van Stippent uit Best heeft zaterdagmorgen zijn recordpoging auto's wassen gehaald. Rond tien uur legde hij zijn werk neer, na 48 uur polijsten, wassen en stofzuigen. "Het was geweldig", vertelt vader Paul. Ook al moest zoon Rick overgeven van vermoeidheid: hij heeft het wel gehaald.

Eigenlijk had de selfmade miljonair tot elf uur door moeten schrobben, maar hij heeft te weinig pauze genomen tussen het poetsen door. Daardoor is hij al een uur eerder dan gepland klaar. De fans zijn vertrokken, de auto's gepoetst en Rick is, volgens een medewerker 'door zijn familie al de auto in getakeld en naar huis gebracht.'

Rick heeft de recordpoging succesvol afgesloten en dat is wat voor de familie telt. Vader Paul glundert van trots: "het was echt super: we staan nu in het Guinness Book of World Records!"