Veul Gère moet een dagje na de 'chaos' bijkomen: 'Dronken het podium af'

Het is ‘the day after’ voor carnavalsgroep Veul Gère. Vrijdagavond stond het feestgezelschap in een uitverkocht Poppodium 013 en het bleef lang onrustig in Tilburg. "We beginnen vandaag waar we zijn geëindigd."

Het concert in 013 zou eigenlijk in januari 2022 moeten plaatsvinden, maar kon toen door corona niet doorgaan. Wel verkocht het concert destijds binnen een minuut uit. En dus stond het vrijdagavond, op de inhaaldatum, ramvol carnavaleske fans in het poppodium.

Jan Eijsermans, een van de voorzangers, heeft er de volgende ochtend al een paar aspirines in zitten. “We zitten momenteel weer met een jus en een tosti in de kroeg. We gaan gewoon door waar we vannacht om halfvijf zijn geëindigd”, lacht hij.

Het was dan ook ‘echt niet normaal’, aldus Jan. “Drieduizend man in de 013 en het dak ging eraf. Het was gigantisch.” En dat laatste is voor Veul Gère-begrippen allesbehalve overdreven. De grootse opzet was zelfs een beetje wennen. De band staat vooral bekend om feestjes vieren en niet zozeer om grote optredens in concertzalen.

“Jullie kennen ons een beetje. Wij staan bekend als een zooitje ongeregeld. Dus ja, het was wennen”, zo legt Jan uit. “Wij hebben letterlijk nog nooit een repetitie gedaan, maar gisteren hebben we voorafgaand aan de show drie uur gerepeteerd. Bovendien hebben we tweeënhalf uur opgetreden. Normaal doen we maar een half uur, als het niet korter is.”