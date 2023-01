Terraspony van dronken CDA-raadslid moest eigenlijk naar kinderboerderij

CDA-raadslid Sjors Pardoel, die afgelopen week in dronken toestand pony Chrisje achterliet op een terras van een café in Den Bosch, wilde het dier eigenlijk naar een kinderboerderij van een van zijn vrienden brengen. Dat schrijft zijn partij in een verklaring. Na beraad heeft de partij besloten dat hij niet weg hoeft als raadslid.

Pardoel kocht de pony samen met een vriend, voor de grap. Daarna gingen ze de kroeg in en bonden ze de pony vast op het terras van Grand Café Carras in de Bossche binnenstad. Het was dus de bedoeling om Chrisje naar een kinderboerderij te brengen.

"Het is nooit zover gekomen, door de onverstandige beslissing van het duo om eerst de horeca in de binnenstad te gaan bezoeken met het paardje", laat het CDA weten in een verklaring.

Pardoel is CDA-raadslid in Maasdriel. Zijn partij noemde de actie eerder deze week 'jeugdige onbezonnenheid' en heeft nu besloten dat hij mag blijven als raadslid. De fractie laat 'allerminst gelukkig' te zijn met de actie. Na een stevig gesprek is besloten dat Pardoel een 'periode van bezinning' krijgt, waarin hij wordt gecoacht.

'Werk aan de winkel'

Het jonge raadslid is geschrokken van de hele heisa rondom de achtergelaten pony, laat zijn partij weten: "Hij betreurt dat hij onbedoeld de lokale politiek, de gemeenteraad van Maasdriel en vooral zijn CDA-fractie in een verkeerd daglicht heeft geplaatst. Hij vindt dat er werk aan de winkel is en dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen."

Pony in café

Voordat de pony op het terras van Grand Café Carras werd gestald, liepen Pardoel en een vriend café De Sjeng binnen mét de pony. "Ik had hem niet binnen zien komen, hij was er opeens", vertelde de eigenaresse van het café vrijdag tegen Omroep Brabant. Ze stuurde de twee naar buiten. "Ik ben een grote dierenvriend, dus had het nooit goedgevonden als ze binnen waren gebleven met het beestje."

Pony Chrisje in café De Sjeng.