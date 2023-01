Terraspony stond eerder al binnen in café: 'Heb ze naar buiten gestuurd'

De pony die maandagavond op het terras in de binnenstad van Den Bosch stond, stond eerder die avond binnen in café De Sjeng. "Ik dacht, waar komt die vandaan?"

Het was een gewone maandagmiddag in café De Sjeng in Den Bosch. Tot eigenaresse Jolanda de pony zag staan in het midden van haar café. "Ik had hem niet binnen zien komen, hij was er opeens", vertelt ze.

"Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Ik ben een grote dierenvriend, dus had het nooit goedgevonden als ze binnen waren gebleven met het beestje." De man liep tot opluchting van Jolanda snel naar buiten met de pony.

"Ik heb Chrisje toen, op verzoek van de man, een bakje water en een suikerklontje gebracht", gaat ze verder. Volgens Jolanda had de man geen kwaad in de zin met het beestje. "Hij was enorm lief voor de pony", vertelt ze. "Hij zorgde er goed voor en de pony werd constant geaaid."

Waar de pony precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Op Jolanda maakte de man geen bijzonder dronken indruk. "Hij had wel een paar biertjes op, maar ik zie hier wel eens mensen die meer gedronken hebben."

Vermoedelijk is de man in totaal zo'n half uur met de pony in de buurt van De Sjeng geweest, vooral bij het grasveldje voor het café. Het lijkt erop dat hij daarna naar het centrum is gelopen en op het terras van Grand Café Carras in het centrum terechtkwam. Een van de andere mannen die met de pony op pad was, was het CDA-raadslid Sjors Pardoel van de gemeente Maasdriel.

