Pony op terras in Den Bosch blijkt van CDA-raadslid: 'Kwajongensstreek'

Een van de dronken mannen die maandagavond een pony achterlieten op het terras in Den Bosch, is het CDA-raadslid Sjors Pardoel van de gemeente Maasdriel. Dat bevestigt fractievoorzitter Robert van Dijk. "Wat ze hebben gedaan, is een kwajongensstreek. Maar het is wel erg ongepast voor iemand die in de gemeenteraad zit", vertelt Van Dijk in een eerste reactie.

De voorzitter gaat in beraad met de fractie om te kijken of Pardoel raadslid kan blijven of niet. "Ik kan niet inschatten wat daar de uitkomst van is, daarover gaan we in overleg."

Het dier, met de naam 'Chrisje', werd vastgebonden op een terras in Den Bosch, terwijl Pardoel en zijn vriend het restaurant in doken. Het dier stond van half vijf 's middags tot negen uur 's avonds op het terras maar kwam niets tekort, vertelde de eigenaresse van het terras eerder tegen Omroep Brabant.

Volgens Van Dijk is er niks strafbaars gebeurd en de pony schijnt volgens hem weer terug te zijn bij de eigenaar. "Het beestje stond er ook goed bij en heeft verder geen verwondingen opgelopen. Als er wel sprake is van strafbare feiten, dan wordt het niet getolereerd."

'Geintje'

Volgens Van Dijk is het dier niet gestolen en hebben de mannen de pony 'als geintje' gekocht. Vervolgens zijn ze ermee aan de wandel gegaan. Maandagavond zijn ze in een café beland en is het dier op het terras achtergelaten. Ondertussen kreeg de pony te drinken. "Maar toen ze naar huis wilden, konden ze niet aantonen dat het dier van hun was. Dus kregen ze 'm niet mee."

Hij noemt de actie van Pardoel ongepast maar vindt het ook niet helemaal ondenkbaar op die leeftijd. "Sjors is begin twintig. We wilden graag jong elan binnenhalen en dat is Sjors. Hij is enthousiast en leergierig maar dan moet hij dit soort dingen wel achterwege laten."

Pardoel is zelf niet bereikbaar voor commentaar. Hij heeft van de CDA-voorzitter het advies gekregen om nu even niemand te woord te staan. "Dat lijkt me nu het meest verstandige voor iedereen."

De politie laat weten dat ze samen met het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is geweest van een strafbaar feit. "En zo ja, van welk strafbaar feit er dan sprake is geweest. Daar is nog niets over bekend."

Pardoel maakt sinds de verkiezingen van 2022 deel uit van de gemeenteraad. De man uit Velddriel werd met voorkeurstemmen gekozen. Het CDA is met zes zetels de tweede grote partij in de raad van Maasdriel.

