112-nieuws: 13-jarig meisje vermist • brand op zolder van huis Cuijk

05.51

In de berm van de Meidoornweg tussen Waalwijk en Sprang-Capelle is gisteren afval van een wietkwekerij gedumpt. Op Facebook spreekt de politie de dader rechtstreeks aan. "De wiet had je waarschijnlijk al verkocht. Had je met dat geld ook even naar de stort of oudijzerman kunnen rijden. Of vond je dat te riskant? De transformatoren, kappen, lampen, koolstoffilters, waterslangen, kweekbakken en zelfs het schakelbord waren keurig verpakt in grote tassen en vuilniszakken. Je koos ervoor om er snel vanaf te zijn. De natuur in, onder het witte sneeuwlaagje. Weet je zeker dat je adres niet te herleiden was? Of ga je nu toch twijfelen? Wellicht zien we elkaar snel."