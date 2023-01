Drie gewonden na ongeluk met twee auto's en pijlwagen op A16

De A16 tussen Rotterdam en Breda was heel de zondagochtend afgesloten na een ongeluk met twee auto's en een pijlwagen. Het ongeluk gebeurde zondagochtend rond halfzes bij Moerdijk. Drie mensen zijn gewond geraakt.

Een 26-jarige automobiliste klapte achterop de auto van een 42-jarige man uit Rotterdam. Bij de vrouw uit Ter Aar zat ook nog een 18-jarige vrouw uit Utrecht in de auto. De auto van de vrouw uit Ter Aar raakte al tollend de pijlwagen, die daar stond vanwege de afsluiting van de A17.

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Bij de bestuurster van de Seat is een bloedtest afgenomen vanwege mogelijk alcoholgebruik.

Omleiding

Vanwege het ongeluk op de A16 kreeg het verkeer richting Breda tot halfeen het advies om te rijden via Gorinchem, over de A15 en de A27. Verkeer richting Antwerpen werd via Bergen op Zoom gestuurd, over de A15 en de A29.

Hoe het ongeluk op de A16 kon gebeuren, wordt onderzocht.