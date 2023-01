Restaurant weken dicht na brand: 'Eerst corona en nu dit'

Restaurant Andalous in Breda kan zo'n twee tot drie weken niet open na de brand van afgelopen nacht, schat eigenaar Sinan Öztürk. De spoelkeuken is zwaar beschadigd en de keuken ziet zwart van de rook.

Met zijn vingers veegt de 36-jarige Sinan over de stoelen en tafels. "Kijk, alles is helemaal zwart", zegt hij. "Die stoelen had ik net twee weken geleden gekocht", zegt hij teleurgesteld.

"Het ging net lekker. Eerst hadden we last van de coronabeperkingen en nu dit weer", baalt hij. "Dit geeft gewoon heel veel stress. Het is gewoon weer een hoop ellende." Een schoonmaakbedrijf is maandagochtend vroeg al bezig om zwarte roetvlekken van de vloer te schrobben.

Bij mediterraans restaurant Andalous aan de Boschstraat, in het centrum van Breda, brak afgelopen nacht brand uit. Een buurtbewoner merkte rook op en belde de brandweer. Nadat het vuur onder controle was, heeft de brandweer het restaurant geventileerd.

Huis verlaten

Mensen die boven de zaak wonen, moesten hun huis tijdelijk verlaten vanwege de rook. "Dat zijn studentenkamers", weet Sinan. "Ik ben heel blij dat zij niks hebben", zegt hij opgelucht. "Spullen kun je vervangen, mensen niet."

"Het is net een nare droom. Het lijkt alsof ik nog wakker moet worden", vervolgt de eigenaar. Hij kijkt wat slaperig om zich heen. Al sinds vijf uur 's nachts zit hij in zijn restaurant. "Ik ben flink geschrokken."

De oorzaak is officieel nog onbekend, maar volgens Sinan begon het vuur bij de cv-ketel. "Die is als enige verbrand." De brandweer heeft een rolluik en achterdeur opengebroken om binnen te komen. Behalve flinke schade aan de spoelkeuken en rook- en roetschade, lijkt het restaurant verder intact gebleven.

Sinan blijft ondanks alles strijdbaar. "Ik wil zo snel mogelijk weer open. Je kunt niks anders doen dan doorgaan met deze tegenslag."