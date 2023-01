Ynske zag haar droom in vlammen opgaan, hondenschool volledig afgebrand

Ynske Hassing (34) zag uitgerekend in de nacht van vrijdag de dertiende haar droom in vlammen opgaan. Haar hondenschool Quna in Waalre stond ruim een week geleden in lichterlaaie totdat er niks meer van over was. “Ik heb echt een verschrikkelijke week gehad.” Ondanks alle tegenslagen ziet ze toch een sprankje hoop dankzij een inzamelingsactie.

Ze is nog steeds elke dag bij de hondenschool te vinden. Met een groep van tien honden staat ze dichtbij het afgebrande gebouw. Het terrein is afgezet door de brandweer met lint omdat er asbest is vrijgekomen. Met schapengaas heeft ze een weitje omheind zodat ze de honden alsnog kan uitlaten. De zwartgeblakerde hondenschool is nu bedekt met een dun laagje sneeuw.

"Ik heb nachten niet geslapen."

“Ik heb nachten niet geslapen en bijna niet kunnen eten.” Professionele tunnels, dekbedden voor honden, zoekspelletjes en diploma’s voor de honden, alles is in de vlammenzee verloren gegaan. Een omwonende heeft die nacht de brandweer gebeld. Kort na middernacht werd Ynske door de brandweer gebeld om naar locatie te komen. “Ik ben half uit een rijdende auto gestapt toen ik bij het clubhuis kwam." Daar zag ze haar droom in vlammen opgaan. “Rond half twaalf waren er drie grote klappen, een kwartier later waren de vlammen net zo hoog als de bomen”, zei de brandweer. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

