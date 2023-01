Moordend en plunderend stel voor de rechter na dood oud-Vlisco-topman

Het stel dat verdacht wordt van de moord op oud-Vlisco-topman Willem van der Willigen uit Lieshout, heeft na zijn dood zijn bankrekening geplunderd en dat geld verbrast in dure hotels in Amsterdam. Terwijl de politie hen op de hielen zat, hebben ze in Amsterdam mogelijk ook nog een man vermoord.

Het bizarre verhaal van deze Brabantse 'Bonnie en Clyde' is woensdag te horen in de rechtbank van Den Bosch. De 51-jarige man uit Den Bosch en zijn 32-jarige vriendin zonder vaste woonplaats staan daar terecht. Ze worden beschuldigd van de moord op Van der Willigen, het plunderen van zijn bankrekening en de moord op de Amsterdammer die hen onderdak gaf.

Een arrestatieteam hield de twee op 26 juni 2021 aan in Amsterdam. De zoons van Van der Willigen vonden hun vader twee weken daarvoor dood in zijn huis op zijn landgoed aan de Eksterlaan in Lieshout. Uit onderzoek bleek dat de 70-jarige man door een misdrijf om het leven was gekomen en al geruime tijd in zijn huis lag.

De recherche kwam al snel op het spoor van de twee verdachten. Die hadden grote geldbedragen opgenomen van de rekening van Van der Willigen en waren op camerabeelden van een pinautomaat te zien.

In mei en juni van 2021 verbleven de twee in dure hotels in het centrum van Amsterdam. De politie vond in de parkeergarage van een van de hotels ook de auto van Van der Willigen. De twee sliepen in Amsterdam ook in verschillende huizen, waaronder het huis van een 65-jarige man.

Toen de politie daar uiteindelijk binnenviel, werd daar ook de dode bewoner gevonden.