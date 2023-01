Noodopvang Rosmalen blijft open totdat er een definitief azc is

De tijdelijke noodopvang bij het Autotron op de grens van Rosmalen, Nuland en Vinkel wordt met maximaal één jaar verlengd. De opvang blijft open totdat er een permanent asielzoekerscentrum (azc) in Den Bosch is. Dat deelde burgemeester Jack Mikkers maandagavond met omwonenden. Die groep is niet blij met het besluit.

Op 1 maart moet de noodopvang op het oude Hypeco-terrein bij Autotron eigenlijk de deuren sluiten. Het COA en de gemeente hebben ondanks de bezwaren van omwonenden besloten om de noodopvang maximaal een jaar te verlengen. Dat heeft te maken met de opdracht van het Rijk om meer vluchtelingen op te vangen voor een langere termijn. “Ik had gehoopt dat wij op korte termijn een permanent asielzoekerscentrum zouden realiseren, zodat deze mensen kunnen doorstromen”, zegt burgemeester Jack Mikkers. “Dat gaat niet lukken, omdat er in de gemeente geen geschikt pand is. Ik wil niet met mensen leuren en het gaat nu goed op deze plek. Daarom houden we de opvang nog even open.”

“Ik ben niet blij dat ik de noodopvang moet verlengen.”

Inwoners van Rosmalen, Nuland en Vinkel die vlakbij het terrein wonen zijn niet blij. “Ons werd beloofd dat de opvang er maximaal één jaar zou staan. De gemeente en het COA houden zich niet aan de gemaakte afspraken”, zegt bewoner Henk Heijmans die slechts tientallen meters van het Autotron woont. "En de gemeente kan niet garanderen dat de opvang over een jaar wel weg is." Mikkers had het zelf ook liever anders gezien. “Als ik kijk naar de kwaliteit van de opvang, dan ben ik niet blij dat ik die moet verlengen. Het is er wel prima, maar het is niet optimaal in zo’n tent”, zegt Mikkers. “Als wij de opvang nu sluiten, moeten de mensen weg uit Den Bosch en moeten kinderen van school af. Dat willen wij niet.”

“Nieuwe asielzoekers veroorzaken mogelijk wel overlast.”

Henk en zijn buren hebben het afgelopen jaar geen last gehad van de driehonderd asielzoekers en statushouders. Maar door de verlenging van de noodopvang vrezen ze daar nu wel voor. “Wij zijn bang dat de huidige groep al doorstroomt naar een permanente plek. En dat er nieuwe bewoners komen. Zij veroorzaken mogelijk wel overlast”, zegt Henk mede namens een groep omwonenden. Mikkers begrijpt die zorgen, maar kan die niet wegnemen. “Mensen komen en gaan bij een noodopvang. Dat is afgelopen jaar ook gebeurd”, zegt Mikkers. “Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik hoop dat we iedereen met dezelfde rust kunnen opvangen.”

“Wij waren bang voor een permanent azc bij het Autotron.”