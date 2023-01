Avondklokrellen 2 jaar later: hoeveel relschoppers zijn er bestraft?

Precies twee jaar geleden is het alweer, dat relschoppers Eindhoven kort en klein sloegen tijdens de beruchte avondklokrellen. Wat op 24 januari 2021 begon als een coronaprotest, liep uit op vandalisme, brandstichting en geweld. Een dag later ging het ook mis in Den Bosch. Maandag is de laatste relschopper berecht, maar hoeveel daders zijn er nu daadwerkelijk bestraft?