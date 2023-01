Inbrekers slaan 6 keer in korte tijd toe in Udenhout: 'Beangstigend veel'

Udenhout wordt de laatste tijd geteisterd door inbrekers. In korte tijd werd er zes keer ingebroken of pogingen gedaan om een huis binnen te komen in het dorp, laat de politie woensdag desgevraagd weten. Een groot bord met knipperende letters langs de weg moet de bewoners waarschuwen: 'Let op, woninginbraken!' Vijf meldingen kwamen uit dezelfde wijk: Achthoeven. "Het is beangstigend veel", vertelt een 58-jarige wijkbewoonster.

"Hier hebben ze met een koevoet tussen de ramen gezeten", vertelt een 78-jarig echtpaar, nog altijd ontdaan. De kozijnen van hun huis zijn flink beschadigd, ook zijn afdrukken van schroevendraaiers te zien. "Je wordt een stuk alerter hierdoor", zo verontschuldigen de twee zich. Ook de verslaggever moet zich legitimeren.

"Het lijkt hier wel Fort Nox, zoveel sloten hebben we."

Het oudere stel belde meteen de politie, nadat ze de inbraakschade hadden ontdekt. "De politie kreeg nog een melding van een inbraak in de straat verderop, terwijl ze hier waren", zo zegt de dame verbaast. Het echtpaar heeft volop extra sloten en andere maatregelen. "Het lijkt hier wel Fort Nox", zegt de vrouw, verwijzend naar de Amerikaanse legerpost. "Daarom kwamen ze hier niet binnen." De politie kreeg tussen 13 en 15 januari zes meldingen. Het ging vijf keer om een poging tot inbraak en één keer om daadwerkelijke inbraak. "Van een golf is nou niet direct sprake, maar het valt wel op", zegt een woordvoerder. "Alle gedupeerden deden aangifte." Bij enkele pogingen is het onduidelijk wanneer de schade is ontstaan.

"In twintig jaar heb ik hier niet zoveel inbraken gezien."

"Ik heb hier in twintig jaar niet zoveel inbraken gezien", vertelt een 53-jarige bewoonster. "Het is de laatste tijd veel onrustiger. Het is echt een crime", weet ze. "We hebben zelfs het alarm maar weer aangezet. Ook doen we nu altijd de lichten aan." 'Naar binnen geduwd'

Volgens verschillende buurtbewoners zou een stel uit de buurt zijn overvallen. Hierbij zouden ze naar binnen zijn geduwd. Ook vertellen meerdere bewoners dat ze vaker politie door te straat zien rijden. "Het zorgt voor veel onrust in de buurt", vertelt een andere vrouw. "Ik zorg altijd dat er licht aan is." Een andere bewoner van de Raayheuvel heeft een grote vechthond. "Dit helpt wel, hoor", lacht hij om boven het geblaf uit te komen. De politie benadrukt de zaak te onderzoeken. Niemand is nog aangehouden. De zes meldingen kwamen van verschillende straten: de Perweide, Raayheuvel, twee keer in de Baksenbosch, Pijlakker en ook in de Berkelseweg, net buiten de wijk.