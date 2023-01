Opnieuw sneeuwbuien en ijzel op komst

Het kan woensdagavond gaan sneeuwen in delen van de provincie. Zeker in het zuidoosten zou er zomaar een wit laagje kunnen blijven liggen. "Misschien zelfs wel een paar centimeter", voorspelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Dat komt allemaal door een groot neerslaggebied dat woensdagavond over het land trekt. In het westen zal het nog voornamelijk om regen gaan. Daar is het te warm voor winterse neerslag.

In de oostelijke helft van Brabant is dat wel anders. "Denk grofweg aan het gebied ten zuidoosten van Tilburg", vertelt de meteoroloog. "Eigenlijk dezelfde hoek waar ook vorige week de meeste sneeuw bleef liggen. Daar is het een stuk kouder, waardoor het er eind van de avond en begin van de nacht zal gaan sneeuwen."