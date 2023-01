Zwanger ondanks spiraaltje: vrouw eist miljoenen van ziekenhuis

Het was de grote droom van een 39-jarige vrouw uit Weert: chirurg worden. Maar het zal er nooit van komen, omdat ze ongewenst zwanger werd. Ondanks een spiraaltje dat ze had laten inbrengen in het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. En daarom wil ze genoegdoening.

Volgens de Limburgse, die nu als jeugdarts werkzaam is, is het ziekenhuis in gebreke gebleven. Mede door haar zwangerschap kon ze haar studie als chirurg niet door laten gaan. Ze wil nu geld zien: bijna 2,4 miljoen euro. “Het doet pijn in mijn hart dat mijn professionele carrière anders is uitgepakt dan ik had gewenst.”

De vrouw gaf dinsdagmorgen tekst en uitleg bij de kantonrechter in Den Bosch. Ietwat nerveus en soms, ter bevestiging van wat ze verklaarde, opzij kijkend naar haar advocaat.

Moeizame relatie

Het is een gevoelige zaak, in meerdere opzichten. De vrouw had een moeizame (werk)relatie met het MMC. Ze begon er als arts in opleiding in juli 2012. Twee en een half jaar later werd haar, zo zegt ze, onverwacht verteld dat er een eind kwam aan die studie. Eerder overkwam haar dat in VieCuri Medisch Centrum in Venlo. “Ik zag het niet aankomen, het overviel me en ik heb me ziek gemeld.”

Een geschillencommissie bepaalde later dat jaar dat het MMC een fout besluit had genomen, waarna werd besloten om haar opleiding in het Maastricht UMC+ voort te laten zetten. De studente zou hier intensief worden begeleid en een plan van aanpak opstellen.

Derde kind of abortus

Maar toen trad de wet van Murphy in werking: alles wat mis kon gaan, ging mis. De arts in opleiding moest een knieoperatie ondergaan en haar man had langdurige psychische problemen. Bovendien zat het stel in een verbouwing en verhuizing en liepen er twee kleine kinderen rond. Tot overmaat van ramp raakte ze eind februari 2016 ongewenst zwanger, terwijl ze een spiraal gebruikte om dit te voorkomen. Ze had dit bij het MMC in laten brengen in 2014, toen ze daar nog werkte.

"Het was een heel zware tijd. Ik vroeg me af waar het spiraaltje was gebleven en moest het moeilijke besluit nemen om het kind te houden of het te laten weghalen. Uiteindelijk heb ik met de zwangerschap ingestemd, maar dit betekende wel dat er een derde kwam en dat de start van mijn opleiding tot chirurg moest worden uitgesteld."

"Mijn droom viel in duigen. Chirurg worden was mijn passie”, zo vertelt de Weertse. Haar begeleider had 'geen vertrouwen' in een geslaagde voortzetting. Begin 2017 legde ze zich neer bij het onvermijdelijke: ze zal nooit als chirurg aan de slag gaan.

Nog meer geld

Inmiddels heeft ze het dus over een andere boeg gegooid en is ze als jeugdarts actief. Maar met het MMC is ze nog niet klaar. Na jaren van procederen heeft ze al een vergoeding gekregen voor het feit dat ze, ondanks het spiraaltje, in verwachting is geraakt. Beide partijen willen niet zeggen om wat voor bedrag het gaat.

MMC moet, als het aan de Weertse jeugdarts ligt, met nog meer geld over de brug komen: bijna 2,4 miljoen euro. Het werd tijdens de behandeling van de zaak van dinsdag niet duidelijk op basis waarvan de hoogte is vastgesteld. Duidelijk is wel dat de zaak zich nog maanden zal voortslepen. “Het wordt een lange zit”, waarschuwde een van de advocaten al op voorhand.