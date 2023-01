Daan (8) gaat niet meer naar school: hij bouwt nu een modeltreinbaan

De 8-jarige Daan ging al langere tijd niet naar school. Hij had nergens zin in. Tot hij kennis maakte met de creatieve werkplaats Walhallab in Helmond. Nu zit hij weer vol energie en bouwt hij aan een meterslange modeltreinbaan: meten, zagen en bruggen bouwen. Met als uiteindelijke doel dat hij ook op school de draad weer oppakt.

"Hij had nog nooit een modeltreinenbaan gemaakt, maar wij wilden zoiets voor ons raam", vertelt Marco Mout van het Walhallab. "Hij vond het heel tof dat hij die opdracht kreeg. Dat hij ook andere technische dingen cool vindt, is alleen maar goed. De passiviteit van het thuiszitten wordt doorbroken. Hij voelt zich nu echt onmisbaar. Het is heel belangrijk dat hij een doel heeft." De deuren van Walhallab Helmond werden eind vorig jaar geopend. Maar het eigenlijke verhaal startte in 2016 in Zutphen, waar kunstenaar Mout een houtatelier had. Hij kreeg een telefoontje van een bezorgde moeder. Haar blowende zoon zat langdurig thuis. Of hij niet aan de slag mocht in het atelier. Het lukte Marco om de jongen weer op de rails te krijgen en via via kwamen er meer kinderen en jongeren op zijn weg die hulp nodig hadden. Het idee sloeg aan en won prijzen. Langzaam wordt het nu uitgerold over Nederland.

"Zorg dat ze zich onmisbaar voelen."

Bij Walhallab in Helmond heerst een positieve sfeer. "Er komen nu 15 jongeren langs”, vertelt Marije Oosterhof die de kar trekt in Helmond. Sommige kinderen of jongeren komen op verzoek van hun ouders of hun school, omdat ze al lang thuiszitten. “Maar er zijn ook jongeren die zichzelf aanmelden, omdat ze via via van ons gehoord hebben", vertelt Oosterhof. “We willen hen uitdagen zodat ze hun talent ontdekken. Is houtbewerking of metaalbewerking wat? Dat weet je pas als je ermee aan de slag gaat. Vakmensen helpen hen daarbij.” Dat zijn bijvoorbeeld gepensioneerden die hun vak willen overdragen. Belangrijk is dat ze het leuk vinden om hun kennis met jongeren te delen. Meesters worden ze genoemd. Walhallab is geen school, zegt Mout. “De meeste deelnemers zitten al lang thuis en zijn afgeschreven door de maatschappij. Docenten, pedagogen en psychologen kunnen niet helpen." Het Walhallab in Helmond zit nog in de opstartfase, lassen kan bijvoorbeeld nog niet. Oosterhof: “Maar wel schilderen, meubels maken, aan de slag met stoelbekleding, computers bouwen en veel meer.”

"De eindversie komt op de muren."

Walhallab is gevestigd in het voormalig pand van ABN Amro. De nu nog grotendeels kale witte muren van het pand worden steeds mooier omdat tekentalenten zich erop uitleven. Oosterhof: “Vaak tekenen ze eerst op de iPad en de eindversie komt dan op de muren.” Ook is het mogelijk om maatschappelijke stage bij het Walhallab te lopen. Dat doet bijvoorbeeld Dilano (12). Hij bouwt onder meer nieuwe computers van oude onderdelen. “Hij helpt ook anderen met bouwen en met schilderen. Het idee is ook dat kinderen zelf hun kennis overdragen. Zo geven ze binnenkort een workshop kastelen bouwen met een soort piepschuim en een warmtesnijbrander.” Walhallab Helmond is nu nog van woensdag tot en met vrijdag open. Dat moeten snel meer dagen worden, als er meer meesters zijn. De naam Daan is gefingeerd om privacyredenen.

Dilano bouwt nieuwe computers van oude onderdelen (privéfoto)