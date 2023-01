Kutbier en nog 8 Brabantse speciaalbiertjes met rare namen

Nu dry januari er bijna op zit en carnaval nadert, ben je misschien wel toe aan een biertje. We wisten al dat Brabant de meeste bierbrouwerijen van Nederland heeft, maar die blijken ook heel goed in het bedenken van grappige namen voor hun speciaalbiertjes. We hebben de leukste voor je op een rijtje gezet.

Kutbier

Janneke Pieters van Brouwerij Boegbeeld legt uit dat Kutbier een ode aan 'de Bossche kut' is. “Een vrouw uit de volksbuurt, geblondeerd, veel make-up en tattoos. Zonder haar is Den Bosch niet hetzelfde. En dus maakten we een blond biertje met een vleugje pruimenextract.”

Help Henk de winter door

Nee, Henk is niet de huisbrouwer van Ooijen, maar wel het huisvarken van Bierbrouwerij Ooijen. Het zwijntje leeft van de bierbostel dat overblijft na het brouwen. Maar in de winter wordt er minder bier gedronken en heeft hij minder te eten. “Henk heeft het niet slecht", lacht brouwer Lonneke van der Locht. "Maar hoe meer mensen drinken, hoe meer wij brouwen en hoe meer Henk te eten krijgt.”

Grôote Kwèèk

Deze is voor mensen uit Tilburg die denken verstand van bier te hebben. Want Tilburgers hebben tijdens proeverijen bij brouwerij Kraftbier vaak een grote mond en doen vaak alsof ze connaisseurs zijn. “Daarom verklap ik de ingrediënten nog niet, want die moet je er zelf uit halen als je het proeft”, zegt Rob van den Meijdenberg.

Mission ImBosscheBol

Dit biertje van dezelfde brouwer als het Kutbier konden we je niet onthouden. De echte Bosschenaar weet dat de Bossche bol een sjekladebol heet, maar dat begrepen ze boven de rivieren niet. En dus moest er een nieuwe naam bedacht worden. Janneke: “Ik dacht hoe moet ik dit nou weer aanpakken en toen had ik het. De Mission ImBosscheBol.”

Godfried met den Baard

Een biertje dat is vernoemd naar graaf Godfried van Leuven, de Middeleeuwse landgraaf die zijn baard niet liet knippen totdat hij de macht in Brabant weer in handen had. “Zonder hem waren Brabant en ook onze brouwerij in Neerlangel er niet", aldus Frenk Zegers van brouwerij De Kluys.

De dienstmeid van de Rijksontvanger

In Almkerk rakelt dit biertje een diepgewortelde historie op. In het dorp woonde ooit een belastinginspecteur die een dienstmeid in huis had. Ze haalde de krant toen ze zwanger raakte en geen van de drie mannen in huis wist wie de vader was. Volgens Clement Verschoor hield de baby wel van een fruithapje. "En dus maakten wij er bij Magistraat een stevig fruitbiertje van.”

Naar de knoppen

Een fris lentebiertje met een toefje witte druiven uit de Stadsbrouwerij van Eindhoven. Als de winter overgaat in de lente, zijn we volgens Rob Bours op weg naar de knoppen. "En als je er maar genoeg van drinkt, ga je ook naar de knoppen."

Nondeju Grand Cru

De Grand Cru is het paradepaardje van een brouwerij en dus wilden de brouwers van de Muifelbrouwerij in Oss een extreme versie van de triple bedenken. “Na wat biertjes riep onze vrouwelijke hoofdbrouwer ineens: Nondeju Grand Cru!", zegt Martin Ostendorf. "Ze was nog niet zat, maar vrolijk aangeschoten en dan word je heel creatief.”

Kou van jou

Ik hou van jou maar dan met een Brabantse tongval. Ook bij brouwerij De Blauwe IJsbeer zijn ze niet vies van een woordgrapje. Het is een blond biertje met een vleugje verse gember, maar niet te scherp. “Vandaar dat we het gemberneutraal bier noemen", lacht Ap van Hees. "En als je hem bestelt maak je de barman ook meteen vrolijk.”