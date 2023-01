ASML haalt 14 procent meer omzet en rekent op nog beter 2023

Chipmachinemaker ASML heeft afgelopen jaar 21,2 miljard euro omzet behaald, 14 procent meer dan in 2021. Topman Peter Wennink verwacht dat zijn bedrijf verder groeit dit jaar, ondanks het risico dat ASML minder chipapparaten aan China mag verkopen, plus onzekerheid over zaken als inflatie, rente en recessie.

De Veldhovense onderneming dreigt de speelbal te worden van een technologiestrijd tussen de VS en China. De Verenigde Staten willen de technologische en economische groei van China afremmen. De vrees is dat de supersnelle chips gebruikt worden voor militaire wapens. En dat zou van China uiteindelijk een militair machtigere staat kunnen maken dan de Amerikanen. Zware sanctieregels

ASML is verreweg de grootste leverancier van chipmachines ter wereld en de enige die de geavanceerdste EUV-machines maakt die nodig zijn voor de productie van moderne chips. Die machines mag ASML niet aan China leveren en als het aan de VS ligt gaat dat ook gelden voor de machines met oudere chiptechnologie. 25 procent omzetstijging verwacht

De vraag naar de lithografiemachines van ASML is groot, het bedrijf heeft nog voor meer dan 40 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan. Wennink rekent daarom op een omzettoename voor dit jaar van 25 procent. Over 2022 bleef een winst van 5,6 miljard euro over. Dat was iets minder dan de bijna 5,9 miljard euro van een jaar eerder. Oorzaak zijn de stijging in de personeelskosten, en ook ging meer geld naar onderzoek en ontwikkeling. LEES OOK: Rutte praat met Biden over ASML: 'Exportverbod China is funest'