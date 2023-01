PSV sportieve crisis na zeperd tegen FC Emmen

PSV zit in een sportieve crisis. Die conclusie kan getrokken worden na het verlies tegen FC Emmen (1-0), dinsdagavond. PSV won slechts één van de vijf laatste wedstrijden. Trainer Ruud van Nistelrooij erkende na de nieuwe zeperd dat PSV in zwaar weer zit.

"Dit wordt weer een slechte week, er is niemand tevreden", aldus Van Nistelrooij. "Er is natuurlijk wel iets aan de hand. Als de resultaten zo zijn, gaat het niet goed. Dan gaat het slecht. Daar moeten we het met elkaar over hebben en de rug rechten richting de volgende wedstrijd."

De teleurstelling was ook bij Anwar El Ghazi te merken. "Iedereen bij ons moet in spiegel kijken. Dit mag niet als PSV zijnde, ongelooflijk.”

Uitglijders

PSV verloor kort voor het WK in Qatar van AZ (0-1). Nadat de competitie na het WK werd hervat, ging het mis tegen Sparta (0-0), Fortuna Sittard (2-2) en dinsdagavond dus tegen FC Emmen. Alleen vorig weekend werd gewonnen, thuis van Vitesse (1-0). Eerder dit seizoen maakte PSV al lelijke uitglijders tegen Cambuur en FC Groningen, twee clubs die er dit seizoen weinig van bakken.

PSV werd voor het laatst kampioen in 2018. Juist dit seizoen leken de mogelijkheden er te zijn om Ajax weer eens van de troon te stoten. De Amsterdammers raakten trainer Erik ten Hag en een aantal bepalende spelers kwijt. Ajax won zes wedstrijden op rij niet en daar is ook een sportieve crisis. Maar PSV kan er niet van profiteren.

PSV creëert wel kansen, maar het scoort moeilijk. Dit in tegenstelling tot voor het WK, toen PSV juist heel productief was. De afgelopen periode vertrokken aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke. Vooral Gakpo was ontzettend belangrijk voor PSV met twaalf assists en negen goals.

Stortvloed aan kansen

Tegen Fortuna Sittard creëerde PSV een stortvloed aan kansen, maar wilde de bal er maar niet in. En ook tegen FC Emmen kreeg PSV in de eerste helft genoeg kansen om de score te openen. El Ghazi en Bakayoko kregen het echter niet voor elkaar om doelman Mickey van der Hart van FC Emmen te passeren. Tot overmaat van ramp kreeg Mauro Júnior kort voor rust een rode kaart. Daarna lukte er eigenlijk niets meer en de onmacht was bij veel PSV'ers duidelijk zichtbaar.

Het missen van de kansen breekt PSV al een aantal wedstrijden op. Twee belangrijke aanvallers werden voor veel geld verkocht (samen bijna 90 miljoen euro), maar hun vertrek laat diepe sporen na. Met Fabio Silva is er een nieuwe aanwinst onderweg, maar om uit deze crisis te komen zal er meer moeten gebeuren.

