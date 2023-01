Honderden liters licht ontvlambare vloeistoffen gevonden in woonwijk

In een schuurtje bij een huis in een woonwijk in Bergen op Zoom en op een andere plek in de stad, heeft de recherche maandagmiddag honderden liters aceton en methanol in beslag genomen. Licht ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt bij de productie van harddrugs. Een man van 29 uit Bergen op Zoom werd zo'n anderhalf uur later opgepakt in verband met de vondst.

De man zou de aceton en andere goederen volgens de politie op zijn werk hebben verduisterd. Zijn werkgever deed hiervan aangifte, waarna de politie een onderzoek startte. Waar de methanol vandaan komt, wordt nog onderzocht. De politie heeft de spullen in beslag genomen en de aangehouden man zit nog vast. De gemeente bekijkt of het huis waar de gevaarlijke stoffen werden gevonden, gesloten moet worden. 'Niet veilig opgeslagen'

"Aceton is een legale stof, maar hier was het niet op een veilige manier opgeslagen. Bovendien verwachten we gezien de grote hoeveelheid waarin we het spul hebben gevonden niet dat het hier bedoeld was voor bijvoorbeeld een nagelstudio of om verf te verwijderen", legt een politiewoordvoerder uit. Tijdens de actie maandag werd ook een 18-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden. Hij vond het nodig een politieagent uit te schelden. De man mocht na verhoor met een proces-verbaal op zak nog die avond weer naar huis.