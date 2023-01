Het beste café en de beste koffiezaak van Nederland vind je in Brabant

Met de uitreiking van de Nederlandse horecaprijzen maakt Brabant zijn reputatie als bourgondische provincie weer helemaal waar. Een vakjury heeft eetcafé Oud Rooij in Sint-Oedenrode uitgeroepen tot beste café van Nederland. Ook voor de beste koffie moet je in Brabant zijn, namelijk bij Lucifer Coffee Roasters in Eindhoven.

De prijs is een award die in de zaak komt te hangen. Uiteraard hoopt Toelen dat de publiciteit voor extra klandizie gaat zorgen. Vrijdag is er een feestavond met dj voor personeel en klanten om de prijs te vieren.

Michael Toelen van Oud Rooij is superblij met de prijs. Maar hoe wordt je het beste café van Nederland? Volgens Toelen komt dat dor zijn personeel: "Wij hebben toppersoneel en een heel goede poetsploeg, die zorgt dat alles altijd brandschoon is. Verder heeft onze zaak de uitstraling van een gezellig borrelcafé voor jong en oud. Na corona gaan de mensen ook vaker graag weer even zitten."

Oud Rooij opende haar deuren in het centrum van Sint-Oedenrode in 2020, vlak voor de uitbraak van corona. De zaak moest voor langere tijd dicht en daar maakte Michael zich natuurlijk zorgen over. Maar ondanks die tegenslag is het toch goed gekomen: "Na corona konden we knallen als nooit tevoren en de reputatie van ons café opnieuw opbouwen en dat is gelukt kunnen we wel zeggen."

Voordat Oud Rooij opende, runde Michael jarenlang café D'n Toel in Olland. Het runnen van een eetcafé was wel even wennen, maar daarom niet minder leuk. "Wat begon als een avontuur is inmiddels uitgegroeid tot de hotspot van Rooi, waar jong en oud zich prima kunnen vermaken", zegt Michael.

Bij de beste koffiezaak van Brabant, Lucifer op de Kleine Berg in Eindhoven was niemand bereikbaar om een reactie te geven op de prijs.