Na 11.000 kilometer met trein, bus en taxi is Hans aangekomen in India

Het is Hans Verdonschot (60) uit Eindhoven gelukt. Na een tocht van drie weken is hij aangekomen in de stad Kolkata in India. Hiermee heeft hij bijna 15.000 euro opgehaald voor een goed doel. "Ik kan wel een boek schrijven over wat ik allemaal heb meegemaakt." De klimaatactivist wilde de reis volledig over land maken, maar dat is hem helaas nét niet gelukt.

Een familie die hem uitnodigt om een maand te komen logeren of een jongen die hem zomaar opvangt en de hele stad laat zien: Hans zit boordevol verhalen over de mensen die hij heeft ontmoet en de dingen die hij heeft meegemaakt. "Iedere keer denk je weer: hoe is het mogelijk? Het was ook wel wat ik gehoopt had. Mijn absolute conclusie na deze reis is dat mensen gewoon deugen."

Gevraagd hoe zijn reis is geweest, antwoordt Hans: "Jeetje, enorm dynamisch." Dinsdag kwam hij na zo'n 11.000 kilometer eindelijk aan in Kolkata. Hij legde de tocht af met onder meer treinen, bussen, fietstaxi's, motortaxi's en alles daartussenin. "Het was heel leuk om te doen. Alles is goed gegaan en ik heb de meest waanzinnige dingen meegemaakt. Ik ben heel blij."

Toch zegt Hans dat hij opgelucht is dat hij zijn bestemming heeft bereikt. Want hoe leuk en bijzonder het ook was, de reiziger heeft ook een zware tijd achter de boeg. "Het was zeker geen vakantie. Je moet ongelofelijk scherp blijven, want je bent op sommige plekken best kwetsbaar. Ik ben kapot geweest na ritten van 36 uur in bussen en treinen en heb eens de fout gemaakt door te verblijven naast een treinstation, waardoor ik de hele nacht wakker lag van al het lawaai."

Al deze moeite deed de Eindhovenaar niet alleen maar voor de lol. Het was een actie om geld in te zamelen voor Calcutta Rescue. Dat is een non-profitorganisatie die het leven van arme mensen in Kolkata wil verbeteren. De organisatie biedt bijvoorbeeld medische zorg en onderwijs aan duizenden mensen. Daarnaast is Hans klimaatactivist. Hij wilde zijn tocht maken met alles behalve het vliegtuig, om zo een goed voorbeeld te geven aan anderen.

Helaas is dat laatste niet helemaal gelukt. Het stuk tussen Teheran (Iran) en Karachi (Pakistan) bleek te onveilig om over land af te leggen. "Ik moest door Beloetsjistan en daar is het niet veilig. Alle alternatieve routes zijn onderzocht, maar het kon ook niet via een andere weg. Ik wilde eerst het risico nog wel nemen. Maar toen de mensen in Teheran ook zeiden dat het levensgevaarlijk was, besefte ik dat ik klem zat."