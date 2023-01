112-nieuws: bestuurder snorscooter gewond • auto's in vlammen op

06.10

Een bestelbus stond vanochtend iets na zes uur in brand aan de Eymerickhof in Helmond. Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond de cabine in brand. De brand was snel onder controle, de inhoud van de bus liep daardoor geen schade op.

De brandweer moest wel een gat in de achterdeur moeten zagen, zodat ze naar binnen konden. De oorzaak van de brand is onbekend maar volgens een 112-correspondent dacht de eigenaar dat de brand uit zichzelf in de bus is ontstaan. Het zou al de tweede keer zijn dat de bus op deze manier vlam vatte. Bij de brand raakte niemand gewond.